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Туганов Хаджи-Омар
Туганов Хаджи-Омар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
1860
Пол
Мужской
Отец
Туганов Базруко Созорукович
1809 г.р.
Мать
Туганова (Карабугаева) Кенжехан Айдаболовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Туганов Базруко Созорукович
Мать:
Туганова Кенжехан Айдаболовна
Смерть
1860
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