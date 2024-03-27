Тутаринова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаринова Мавра

Место рождения

Красный Яр Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Около 1829 г.р.
Около 1829 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутаринов Алексей

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Тутаринова) Фиона

Отец ребёнка: Тутаринов Алексей

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тутаринов Василий

Отец ребёнка: Тутаринов Алексей

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