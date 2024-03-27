Тутаринова Мавра
Место рожденияКрасный Яр Астраханская губерния
Дата рожденияОколо 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тутаринов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Тутаринова) Фиона
Отец ребёнка: Тутаринов Алексей
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тутаринов Василий
Отец ребёнка: Тутаринов Алексей