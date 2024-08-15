Казакова Акулина (Акилина) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Акулина (Акилина) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Казакова) Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Казакова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Казаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Казакова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Казаков Семен Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Казаков Никита Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно

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