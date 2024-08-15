Казакова Акулина (Акилина) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Казакова) Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Казакова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Казакова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Казаков Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно