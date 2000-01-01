Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1878

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1858

Сын: Станкевич Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Станкевич Иосиф Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокунина Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Станкевич Иосиф Владимирович

Смерть
1878
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