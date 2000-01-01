Станкевич (Бояркина) Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1858
Сын: Станкевич Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Станкевич Иосиф Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокунина Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Станкевич Иосиф Владимирович
Смерть
1878