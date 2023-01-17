Константинов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1938

Дата смерти

07.07.1981

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Константинов Иннокентий

Мать: Константинова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
30.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.1981
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Маратовское кладбище, 34 участок
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