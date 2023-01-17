Константинов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1938
Дата смерти07.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Рождение ребёнка
30.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1981
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Маратовское кладбище, 34 участок