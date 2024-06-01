Трошкова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти30.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Трошкова Матрона (Мавра) Евстафьевна
Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович
Рождение ребёнка
?.01.1835
Сын: Трошков Данило Евстафьевич
Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1839
Дочь: Богатырева (Трошкова) Надежда Евстафьевна
Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович
Рождение ребёнка
?.11.1844
Сын: Трошков Дмитрий Евстафьевич
Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович
Рождение ребёнка
28.10.1848
Дочь: Трошкова Анастасия Евстафьевна
Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович
Смерть
30.12.1892