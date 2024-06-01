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Трошкова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

30.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Евстафий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Трошкова Матрона (Мавра) Евстафьевна

Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1835

Сын: Трошков Данило Евстафьевич

Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1839

Дочь: Богатырева (Трошкова) Надежда Евстафьевна

Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1844

Сын: Трошков Дмитрий Евстафьевич

Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1848

Дочь: Трошкова Анастасия Евстафьевна

Отец ребёнка: Трошков Евстафий Михайлович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.12.1892
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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