Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Боровков Наум Alekseevich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Боровков Прокофий Spiridovich

Мать ребёнка: Боровкова Анисья

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Боровков Афанасий

Мать ребёнка: Боровкова Анисья

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровкова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Боровкова Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
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