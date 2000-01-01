Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Боровков Наум Alekseevich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Боровков Прокофий Spiridovich
Мать ребёнка: Боровкова Анисья
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Боровков Афанасий
Мать ребёнка: Боровкова Анисья
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровкова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Боровкова Анисья
Работа или профессия
Неизвестно