Шиапова (Ахметова) Альфия Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиапова (Ахметова) Альфия Ахметовна

Место рождения

д. Овечий Овраг

Дата рождения

05.01.195

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.195

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Овечий Овраг
Рождение ребёнка
19.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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