Шиапова (Ахметова) Альфия Ахметовна
Место рожденияд. Овечий Овраг
Дата рождения05.01.195
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности