Корзникова Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Корзников Нафанаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Сын: Корзников Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корзников Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корзников Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Евгений Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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