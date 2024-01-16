Корзникова Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Корзников Нафанаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Сын: Корзников Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корзников Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1910
Сын: Корзников Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Корзников Евгений Васильевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно