Кузнецова Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1922
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Григорьевич
Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Иванько (Кузнецова) Галина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Григорьевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно