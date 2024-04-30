Кузнецова Ольга Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1922

Сын: Кузнецов Борис Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Григорьевич

Большие Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Иванько (Кузнецова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Григорьевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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