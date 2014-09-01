Шакиров Макбул Мусалинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1937
Дата смерти01.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина
Рождение ребёнка
14.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирова Любовь Антоновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.09.2014
Украина