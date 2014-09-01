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Шакиров Макбул Мусалинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1937

Дата смерти

01.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Любовь Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Украина
Рождение ребёнка
14.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Любовь Антоновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.09.2014
Украина

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