Анисимов Ефим Лаврентьевич 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Ефим Лаврентьевич

Анисимов Ефим Лаврентьевич

Место рождения

Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд Истобинский район

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд Истобинский район
Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Анисимов Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Анисимова Ульяна

Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.