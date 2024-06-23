Анисимов Ефим Лаврентьевич
Место рожденияВоронежская губерния Нижнедевицкий уезд Истобинский район
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд Истобинский район
Рождение ребёнка
02.02.1895
Мать ребёнка: Анисимова Ульяна
Воронежская губерния Нижнедевицкий уезд истобинская волость
Смерть
Неизвестно