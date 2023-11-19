Тивилин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тивилин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тивилин Сергей

Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованскова (Тивилина) Серафима

Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Тивилин Евгений

Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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