Тивилин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тивилин Сергей
Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованскова (Тивилина) Серафима
Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Тивилин Евгений
Мать ребёнка: Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно