Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиятдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна
Смерть
10.06.1999