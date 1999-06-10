Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдинов Гаптелбари (Габдельбари, Барый, Барий) Зиятдинович

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Место рождения

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиятдин

Мать: Талипова Гульзиган (Гөлҗиhан) Талиповна

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Фаил Бариевич

Мать ребёнка: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Наиль Бариевич

Мать ребёнка: Зиатдинова Фәниә (Фания) Абуталиповна

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.06.1999
Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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