Левикова Марина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левикова Марина Олеговна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.03.1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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