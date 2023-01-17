Левикова Марина Олеговна
Место рождения
Дата рождения04.03.1976
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно