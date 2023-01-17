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Елисеев Михаил Григорьевич

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Место рождения

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Нечасово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
17.01.1943
Татарино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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