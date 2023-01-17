Елисеев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1899
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Смерть
17.01.1943
Татарино, Каменский муниципальный район, Воронежская область