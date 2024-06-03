Брацун (Мягкова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брацун (Мягкова) Людмила Александровна

Место рождения

Норск, Селемджинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

16.08.1917

Дата смерти

02.09.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Норск, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
1936

Муж: не указан

Рождение ребёнка
17.08.1941

Дочь: Коунова (Брацун) Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Брацун Максим Демьянович

Раздольное, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Смерть
02.09.1986
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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