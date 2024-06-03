Брацун (Мягкова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1917
Дата смерти02.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Муж: не указан
Рождение ребёнка
17.08.1941
Дочь: Коунова (Брацун) Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Брацун Максим Демьянович
Раздольное, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Смерть
02.09.1986
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область