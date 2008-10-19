Неуступкин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неуступкин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.2008

Сын: Неуступкин Андрей Михайлович

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Рождение ребёнка
03.10.2011

Сын: Неуступкин Дмитрий Михайлович

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Рождение ребёнка
14.12.2017

Дочь: Неуступкина Анастасия Михайловна

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Бракосочетание
Неизвестно

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