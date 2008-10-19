Неуступкин Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.2008
Сын: Неуступкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.2011
Сын: Неуступкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.2017
Дочь: Неуступкина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности