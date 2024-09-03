Илларионов Иосиф (Осип) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Иосиф (Осип) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов (Иларионов, Ларионов) Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова (Павлова) ?

Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Илларионова (Павлова) ?

Смерть
Неизвестно

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