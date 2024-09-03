Илларионов Иосиф (Осип) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов (Иларионов, Ларионов) Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илларионова (Павлова) ?
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Илларионова (Павлова) ?
Смерть
Неизвестно