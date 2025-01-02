Клинцов Владимир Сергеевич 23.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клинцов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Пеньки, Россия

Дата рождения

23.09.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1947

Отец: Клинцов Сергей Фёдорович

Мать: Клинцова (Ерхова) Александра Матвеевна

Пеньки, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинцова (Кудинова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Клинцов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Клинцова (Кудинова) Галина Павловна

Шульгино, Россия
Рождение ребёнка
18.09.1977

Сын: Клинцов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Клинцова (Кудинова) Галина Павловна

Шульгино, Россия

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