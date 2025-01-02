Клинцов Владимир Сергеевич
Место рожденияПеньки, Россия
Дата рождения23.09.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1947
Пеньки, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1973
Сын: Клинцов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Клинцова (Кудинова) Галина Павловна
Шульгино, Россия
Рождение ребёнка
18.09.1977
Сын: Клинцов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Клинцова (Кудинова) Галина Павловна
Шульгино, Россия