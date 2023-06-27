Бахтиёр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтиёр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шохида Бахтиёровна

Мать ребёнка: Саидова Рано Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаррух Бахтиёрович

Мать ребёнка: Саидова Рано Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирода Бахтиёровна

Мать ребёнка: Саидова Рано Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наргиза Бахтиёровна

Мать ребёнка: Саидова Рано Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткир Бахтиёрович

Мать ребёнка: Саидова Рано Зокировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саидова Рано Зокировна

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