Орестова (Васина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орестова (Васина) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орестов Илья

Отец ребёнка: Орестов Юрий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орестов Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Генералов Сергей Иванович

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