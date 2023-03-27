Орестова (Васина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орестов Илья
Отец ребёнка: Орестов Юрий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Генералов Сергей Иванович