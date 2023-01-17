Губская Пелагея Мехедова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубская Пелагея Мехедова

Губская Пелагея Мехедова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Софья Стефанова

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Устинья Стефанова

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ефросинья Стефанова

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Лукерья Стефанова

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Рождение ребёнка
05.05.1799

Сын: Губский Феодосий Стефанов

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Стефанова

Отец ребёнка: Губский Стефан Евфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Стефан Евфимов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close