Федор Денисов
Место рожденияс.Адашево Веневский уезд Тульской губернии
Дата рождения1763
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Терехов Денис Арефеев
Мать: Дарья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Феоктист Федоров
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Феодора Федорова
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Анна Федорова
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Свиридон Федоров
Мать ребёнка: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Марфа Александрова