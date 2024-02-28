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Федор Денисов

Место рождения

с.Адашево Веневский уезд Тульской губернии

Дата рождения

1763

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Терехов Денис Арефеев

Мать: Дарья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Феоктист Федоров

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Феодора Федорова

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Анна Федорова

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Свиридон Федоров

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Марфа Александрова

Смерть
1818

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