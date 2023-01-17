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Третьяков Алексей Аркадьевич

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Место рождения

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
18.09.1996

Сын: Третьяков Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елена Александровна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Рождение ребёнка
02.04.2002

Сын: Третьяков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елена Александровна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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