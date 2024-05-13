Тарасова (Афанасьева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.02.1984
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1987
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Александрович