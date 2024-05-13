Тарасова (Афанасьева) Любовь Петровна 07.07.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова (Афанасьева) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.02.1984

Сын: Тарасов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.04.1987

Сын: Тарасов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Александрович

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