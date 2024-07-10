Авроров Борис Николаевич 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авроров Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Авроров Николай Александрович

Мать: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Елизавета

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Елизавета

Рождение ребёнка
1938

Сын: Авроров Александр Борисович

Мать ребёнка: Авророва Елизавета

Смерть
Неизвестно

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