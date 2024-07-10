Авроров Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авророва Елизавета
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Елизавета
Рождение ребёнка
1938
Сын: Авроров Александр Борисович
Мать ребёнка: Авророва Елизавета
Смерть
Неизвестно