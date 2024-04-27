Киренкова (Петрушина) Пелагея Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1910
Дата смерти04.11.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова (Киренкова) Александра
Отец ребёнка: Киренков Тимофей
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зайцева (Киренкова) Антонина
Отец ребёнка: Киренков Тимофей
Рождение ребёнка
07.08.1941
Сын: Киренков Василий
Отец ребёнка: Киренков Тимофей
Рождение ребёнка
01.10.1944
Дочь: Гобозова (Киренкова) Мария
Отец ребёнка: Киренков Тимофей
Смерть
04.11.1994