Киренкова (Петрушина) Пелагея Полина 15.05.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киренкова (Петрушина) Пелагея Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1910

Дата смерти

04.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1910

Отец: Петрушин Семён

Мать: Петрушина Ульяна Александровна Andreyevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова (Киренкова) Александра

Отец ребёнка: Киренков Тимофей

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зайцева (Киренкова) Антонина

Отец ребёнка: Киренков Тимофей

Рождение ребёнка
07.08.1941

Сын: Киренков Василий

Отец ребёнка: Киренков Тимофей

Рождение ребёнка
01.10.1944

Дочь: Гобозова (Киренкова) Мария

Отец ребёнка: Киренков Тимофей

Смерть
04.11.1994

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