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Зыкова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1931

Дата смерти

?.09.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1931

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
13.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыков Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Александр Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.2018
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