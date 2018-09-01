Зыкова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1931
Дата смерти?.09.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1931
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
13.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыков Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.2018