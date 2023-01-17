(Фаддиева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фаддиева Ульяна(?) Артемьевна
Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Фаддиев Никита Артемьевич
Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фаддиева Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Фаддиева Настасья Артемьевна
Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
110,111
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область