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(Фаддиева) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фаддиева Ульяна(?) Артемьевна

Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Никита Артемьевич

Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фаддиева Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Фаддиева Настасья Артемьевна

Отец ребёнка: Фаддиев Артемий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Артемий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
110,111
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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