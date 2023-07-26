Дмитрий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Городнова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Городнова) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Городнова) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: убили

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