Ураков Михей Егоров Вычислено 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Михей Егоров

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Вычислено 1769 г.р.

Жена

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1837 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1803

Отец: Ураков Егор Еремеев

Мать: Уракова Федосия Акинфеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №34)
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 174об, №39)
Бракосочетание
До 1825

Жена: Уракова Василиса Дорофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: (Уракова) Пелагея Михеева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: (Уракова) Агафья Михеева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Ураков Степан Михеев

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 267об, №36)
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: (Уракова) Наталья Михеева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: (Уракова) Настасья Михеева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Ураков Семён Михеев

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: (Уракова) Прасковья Михеева

Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 317об, №74)
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 55 лет РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 39об, №74)
Смерть
Неизвестно

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