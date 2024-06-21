Ураков Михей Егоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1803
Отец: Ураков Егор Еремеев
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
30.09.1811
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №34)
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 13 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 174об, №39)
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: (Уракова) Пелагея Михеева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: (Уракова) Агафья Михеева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Ураков Степан Михеев
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 267об, №36)
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: (Уракова) Наталья Михеева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: (Уракова) Настасья Михеева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Ураков Семён Михеев
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: (Уракова) Прасковья Михеева
Мать ребёнка: Уракова Василиса Дорофеева
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 48 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 317об, №74)
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 55 лет РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 39об, №74)
Смерть
Неизвестно