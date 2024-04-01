Ананьев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Ананьева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно