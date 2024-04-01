Ананьев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Яков

Ананьев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Ананьева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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