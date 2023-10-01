Пучинкин Фрол Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пучинкин Яков Филипов
Мать: Пучинкина Ирина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пучинкин Василий Фролович
Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пучинкина Матрена Фроловна
Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Павловна
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно