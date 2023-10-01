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Пучинкин Фрол Яковлевич

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пучинкин Яков Филипов

Мать: Пучинкина Ирина Никитина

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пучинкин Василий Фролович

Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Павловна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пучинкина Матрена Фроловна

Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Павловна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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