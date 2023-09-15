(Hoffmann) Charlotte Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1845
Сын: Ruppert Nicolaus Friedrich
Отец ребёнка: Ruppert Peter
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ruppert Pet Oskar
Отец ребёнка: Ruppert Peter
Рождение ребёнка
16.09.1846
Отец ребёнка: Ruppert Peter
Рождение ребёнка
24.04.1853
Сын: Ruppert Alexander Friedrich
Отец ребёнка: Ruppert Peter
Рождение ребёнка
20.07.1859
Дочь: (Ruppert) Clara
Отец ребёнка: Ruppert Peter
Рождение ребёнка
21.11.1862
Сын: Ruppert Oscar Peter Julius
Отец ребёнка: Ruppert Peter