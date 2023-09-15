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(Hoffmann) Charlotte Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Hoffmann Johann Nikolaus Nikolaus

Мать: (Trautmann) Susanna Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1845

Сын: Ruppert Nicolaus Friedrich

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ruppert Pet Oskar

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
16.09.1846

Сын: Ruppert Edmund Nicolaus

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
24.04.1853

Сын: Ruppert Alexander Friedrich

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
20.07.1859

Дочь: (Ruppert) Clara

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
21.11.1862

Сын: Ruppert Oscar Peter Julius

Отец ребёнка: Ruppert Peter

Одесса, Одеська область

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