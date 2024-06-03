Полякова (Морозова) Анна
Место рождения
Дата рождения02.02.1892
Дата смерти22.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892
Бракосочетание
29.01.1915
Муж: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
21.07.1915
Дочь: Гангардт (Полякова) Вера
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
15.12.1916
Сын: Поляков Николай
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
08.10.1918
Дочь: Пелёвина (Полякова) Анна
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1920
Дочь: (Полякова) Прасковья
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Поляков Владимир
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
09.05.1923
Сын: Поляков Борис
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
16.10.1924
Сын: Поляков Александр
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
03.06.1926
Дочь: (Полякова) Любовь
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
20.11.1927
Дочь: Маркина (Полякова) Любовь
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Поляков ?
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Рождение ребёнка
08.11.1931
Сын: Поляков Михаил
Отец ребёнка: Поляков Алексей
Смерть
22.08.1968
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно