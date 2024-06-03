Полякова (Морозова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Морозова) Анна

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Место рождения

Митькино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

02.02.1892

Дата смерти

22.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1892

Отец: Морозов Константин

Мать: Морозова (Вероятно-Садовникова) Ульяна Васильевна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
29.01.1915

Муж: Поляков Алексей

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1915

Дочь: Гангардт (Полякова) Вера

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Поляков Николай

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1918

Дочь: Пелёвина (Полякова) Анна

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1920

Дочь: (Полякова) Прасковья

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Поляков Владимир

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1923

Сын: Поляков Борис

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1924

Сын: Поляков Александр

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1926

Дочь: (Полякова) Любовь

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1927

Дочь: Маркина (Полякова) Любовь

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Поляков ?

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Рождение ребёнка
08.11.1931

Сын: Поляков Михаил

Отец ребёнка: Поляков Алексей

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
22.08.1968
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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