Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952
Отец: Пупышев Семен Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамбазов Мансур
Рождение ребёнка
28.03.1973
Сын: Шамбазов Руслан Мансурович
Отец ребёнка: Шамбазов Мансур
Рождение ребёнка
14.03.1975
Сын: Шамбазов Роман Мансурович
Отец ребёнка: Шамбазов Мансур