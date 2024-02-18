Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамбазова (Пупышева) Надежда Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1952

Отец: Пупышев Семен Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамбазов Мансур

Рождение ребёнка
28.03.1973

Сын: Шамбазов Руслан Мансурович

Отец ребёнка: Шамбазов Мансур

Рождение ребёнка
14.03.1975

Сын: Шамбазов Роман Мансурович

Отец ребёнка: Шамбазов Мансур

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