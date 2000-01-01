Курочкин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1919

Дочь: Речкина Ангилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Костромская область, Галичский район, д. Новоселы
Смерть
Неизвестно
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