Курочкин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1919
Дочь: Речкина Ангилина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Костромская область, Галичский район, д. Новоселы
Смерть
Неизвестно