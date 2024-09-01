Анна Космина- Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Космина- Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1866

Сын: Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Павлович

Новая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Иосиф Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Феврония Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Сын: Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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