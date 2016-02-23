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Придворов Владимир Александрович

Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.04.1935

Дата смерти

23.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1935

Отец: Придворов Александр Иванович

Мать: Воробьева Евгения Алексеевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1964

Сын: Придворов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Таранусич Алиса Алексеевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
23.02.2016
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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