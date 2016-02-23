Придворов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения21.04.1935
Дата смерти23.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1935
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1964
Сын: Придворов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Таранусич Алиса Алексеевна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
23.02.2016
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край