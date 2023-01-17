Исаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Михаил

Исаков Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Исаков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close