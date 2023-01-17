Петрова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1892
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.03.1895
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1897
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно