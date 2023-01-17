Петрова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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