Филиппов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Сергей Николаевич

Филиппов Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.08.1975

Дата смерти

22.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1958 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Филиппова Любовь Михайловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2000
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close