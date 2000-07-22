Филиппов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1975
Дата смерти22.07.2000
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2000