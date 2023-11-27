Акиулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Рабинов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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