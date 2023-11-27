Акиулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Рабинов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно