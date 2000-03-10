Соловьева (Соловьева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти?.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соловьев Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Соловьева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Соловьев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1955
Сын: Соловьев Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1979