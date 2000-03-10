Соловьева (Соловьева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Соловьев Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Соловьева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Соловьев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1955

Сын: Соловьев Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Григорий Иванович

Смерть
?.09.1979
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