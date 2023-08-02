(Шанаева) Калла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шанаева) Калла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Шанаев Умар Боевич

Мать: Шанаева Дзега

Смерть
Неизвестно
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