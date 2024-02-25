Соасеп Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соасеп Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1920

Сын: Соасеп Давыд Иванович

Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Линда Ивановна

Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Сын: Соасеп Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Зинаида Дмитриевна

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно
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