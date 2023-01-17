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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1916

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иван

Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иван

Кантемировка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Смерть
Неизвестно
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