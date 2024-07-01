Товкач Прокофий Атрохович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1821
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Товкач Атрох Андреевич
Мать: Товкач Маланья Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Товкач) Маланья Прокопьевна
Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Товкач) Настаса Прокопьевна
Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна
Смерть
1821
НИАБ (Минск). Ф. 333, оп. 9, ед. хр. 995 лл. 1562об-1563л