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Товкач Прокофий Атрохович

Место рождения

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Товкач Атрох Андреевич

Мать: Товкач Маланья Давыдовна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товкач Агриппина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Толкач Назар Прокопьевич

Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Товкач) Маланья Прокопьевна

Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Товкач Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Товкач) Настаса Прокопьевна

Мать ребёнка: Товкач Агриппина Федоровна

Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
1821
Большая Грава, Осиповичский район, Могилёвская область
НИАБ (Минск). Ф. 333, оп. 9, ед. хр. 995 лл. 1562об-1563л

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