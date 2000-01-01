Баскакова Дарья Ирадионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова Дарья Ирадионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Баскаков Федор Иванов

Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Баскакова Елена Иванова

Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
06.05.1867

Дочь: Баскакова Елена Иванова(Р.С)

Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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