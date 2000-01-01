Баскакова Дарья Ирадионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Баскакова Елена Иванова
Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1867
Дочь: Баскакова Елена Иванова(Р.С)
Отец ребёнка: Баскаков Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно